Flaş Flaş. Şerafettin Tilki bu gece saat 23.33'de çok önemli bir şey açıklayacak

Size daha önce de söylemiştim.

Adım Şerafettin Tilki. Su uyur ben uyumam.

Şimdiye kadar sizi ne haberlerle buluşturdum.

Hiçbir yerde okumadınız, duymadınız.

İlk ben açıkladım.

Şimdi elime 'Taze bir haber' geldi.

Yazıyorum. Biraz zaman lütfen. Hazırlıyorum.

Saat tam 23.33'te Yeniçağ'da okuyacaksınız.

Nefesinizi tutacaksınız.

Yine hayretler içinde kalacaksınız.

"Bu kadar da olmaz" diyeceksiniz.

Lütfen biraz sabır.

Saat 23.33'de beklerim efendim.

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