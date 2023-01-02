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  • Flaş Flaş. Şerafettin Tilki bu gece saat 23.33'de çok önemli bir şey açıklayacak

Flaş Flaş. Şerafettin Tilki bu gece saat 23.33'de çok önemli bir şey açıklayacak

Herkes nefesini tutarak okuyacak.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 21:30
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Herkes nefesini tutarak okuyacak. Şerafettin Tilki bu gece saat 23.33'de çok önemli bir şey açıklayacak

Flaş Flaş. Şerafettin Tilki bu gece saat 23.33'de çok önemli bir şey açıklayacak
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Size daha önce de söylemiştim.
Adım Şerafettin Tilki. Su uyur ben uyumam.
Şimdiye kadar sizi ne haberlerle buluşturdum.
Hiçbir yerde okumadınız, duymadınız.
İlk ben açıkladım.
Şimdi elime 'Taze bir haber' geldi.
Yazıyorum. Biraz zaman lütfen. Hazırlıyorum.
Saat tam 23.33'te Yeniçağ'da okuyacaksınız. 
Nefesinizi tutacaksınız.
Yine hayretler içinde kalacaksınız.
"Bu kadar da olmaz" diyeceksiniz.
Lütfen biraz sabır.
Saat 23.33'de beklerim efendim.

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Kaya Ozkok
2.01.2023 21:50
kesin yine tff'ye sallayacak  
 
Kaya Ozkok
2.01.2023 21:40
Tilkiye bak sen  
 
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