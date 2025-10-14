Yeniçağ Gazetesi
14 Ekim 2025 Salı
Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor

Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu. Özel hayatıyla ilgili gündemden düşmeyen Torreira'nın, ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor - Resim: 1

İddialara göre, Torreira ve Soytürk arasında yeni bir aşk filizleniyor. Bu durum, özellikle Soytürk'ün mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile evlilik hazırlıkları yaparken ayrılık kararı alması ve ardından adı Berk Atan ile anılmasıyla dikkat çekiyor.

Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor - Resim: 2

İsmail Şen'in özel haberine göre, ikilinin ilişkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu durum, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu.

Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor - Resim: 3

Öte yandan, Rabia Soytürk'ün yeni sezonda Teşkilat dizisine dahil olduğu ve Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay karakterine eşlik edeceği öğrenildi. Soytürk, dizide "Hilal" karakterini canlandıracak.

Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor - Resim: 4

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

11 Mart 1996'da İstanbul'da doğan Rabia Soytürk, Türk dizi ve sinema oyuncusu. Aslen Trabzonlu olan Soytürk, Sağlık Meslek Lisesi'nde hemşirelik eğitimi aldıktan sonra mimarlık eğitimi aldı.

Oyunculuğa olan ilgisi ağır basmış ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Soytürk, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Şahsiyet dizisiyle adım attı.

Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor - Resim: 5

Rabia Soytürk, ilk kez 2018 yılında usta oyuncularla birlikte yer aldığı dijital bir dizi projesiyle dikkat çekti.

Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor - Resim: 6

Ünlü oyuncunun performansı, izleyiciler ve sektör profesyonelleri tarafından beğenilince kısa sürede televizyon projelerinden teklifler almaya başladı.

Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor - Resim: 7
Herkes onları konuşuyor! Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu... Bakın kiminle aşk yaşıyor - Resim: 8

RABİA SOYTÜRK'ÜN DİZİ VE FİLMLERİ

Duy Beni – Ekim (TV Dizisi, 2022)

• Alparslan: Büyük Selçuklu – Karaca (TV Dizisi, 2021-2022)

• Benim Adım Melek – Defne (TV Dizisi, 2019-2021)

• Özgür Dünya – Aslı (Sinema Filmi, 2019)

• Şahsiyet – Süveyda (TV Dizisi, 2018)

• Gülperi – Selen (TV Dizisi, 2018-2019)

• Çukurdakiler – Gülcan (TV Dizisi, 2018)

