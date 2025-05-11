Herkes onları sıradan bir aile sanıyordu… Korkunç gerçek bahçeye gömülü çıktı

İngiltere’nin Gloucester kentinde yarı müstakil bir evde yaşayan Fred ve Rose West sıradan bir aile gibi görülüyordu. Ancak 1994 yılında polis ekiplerinin yaptığı aramalarda çıkanlar bu evin aslında bir ‘Dehşet evi’ olduğunu ortaya çıkardı. Evden çıkan kalıntılar West çiftinin en az 10 genç kızı öldürdüğünü ortaya koydu.

Çocuklukları oldukça sorunlu geçen, aile içi şiddet ve cinsel istismara maruz kalan Fred West ve Pauline "Rose" Letts 1968 yılında tanıştı. O sırada Fred 27, Rose ise henüz 15 yaşındaydı. Fred’in daha önceki ilişkisinden 2 çocuğu olmuştu. 1972 yılında evlenen West çifti sonrasında ise Gloucester kentinde ‘dehşet evi’ olarak bilinen yere taşındı.

Seri katile dönüşen West çiftinin 1967 yılından 1987 yılına kadar çok sayıda cinayet işlediği belirtiliyor. Resmi olarak 10 cinayetten suçlu bulunsalar da bu sayının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

KURBANLAR ARASINDA ÇOCUKLARI DA VAR

Çiftin kurbanları arasında kendi çocuklarının olduğu belirtiliyor. West çiftinin evlerine gelen genç kızları işkence ve cinsel tacizin ardından öldürerek evlerinin arka bahçesine gömdüğü öğrenildi.

Kurbanları arasında, 1971'de Rose tarafından öldürülen Fred'in üvey kızı Charmaine; yine 1971'de öldürülen Fred'in ilk eşi Catherine "Rena" Costello; 1987'de öldürülen ve verandaya gömülen kızları Heather West; 1967'de öldürülen Fred'in hamile sevgilisi Anna McFall; ve çiftin elinden korkunç sonlarla kurtulan Lynda Gough, Carol Ann Cooper, Lucy Partington, Therese Siegenthaler, Shirley Hubbard, Juanita Mott, Shirley Robinson ve Alison Chambers gibi genç kadınlar da vardı.

CİNAYETLER KIZINA CİNSEL TACİZLE SUÇLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Korkunç cinayetlerin çıkış noktası Fred West’in kızı Heather’a cinsel tacizle suçlanması oldu. 1987 yılında kaybolan Heather’ı arayan polisler baba Fred’in durumundan şüphelenmişti. Bir sosyal hizmetler görevlisinin ısrarlı takibi ile başlayan soruşturma sonucunda 1992 yılında genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Polis ekipleri, West çiftinin evinde yaptığı aramalarda korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Bahçede yapılan kazılarda insan kemikleri bulundu. Bahçe dışında evin çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda daha fazla insan kalıntısına rastlandı.

Polisin yaptığı sorguda Fresd West önce kızını öldürdüğünü reddetti. Ancak sorugu devam ettikçe West’in iddiaları tutarsızlaştı ve sonunda cinayeti itiraf etti.

TÜM CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Fred West sorugulama devam ederken iki kızı daha öldürdüğünü itiraf etti. Bunlardan biri 18 yaşındaki Shirley Robinson, diğeri ise polis tarafından 16 yaşındaki Alison Chambers olarak teşhis edildi. Her ikisinin de kalıntıları daha sonra bahçede bulundu.

West, 4 Mart'ta avukatına el yazısıyla bir not iletti ve şöyle dedi: "Charmaine, Rena, Lynda Gough ve kimliği belirlenecek diğer dokuz dokuz cinayeti daha itiraf etmek istiyorum."

Birkaç saat içinde West, polis tarafından 25 Cromwell Caddesi'ne geri götürüldü ve burada daha fazla cesedin saklandığı yerleri gösterdi.

Daha sonra evin bodrumunda İsviçreli öğrenci Therese Siegenthaler, 21, Shirley Hubbard, 15, Lucy Partington, 21, Juanita Mott, 18 ve 15 yaşındaki Carole Ann “Caz” Cooper'a ait olduğu belirlenen kalıntılar bulundu. 19 yaşındaki Lynda Gough'un kalıntıları ise banyo alanında ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri 11 günde yaptığı aramada 9 ceset buldu. Bu süreçte İngiliz medyasının bir numaralı gündem maddesi söz konusu dehşet evinde yapılan kazılardı.

HÜCRESİNDE İNTİHAR ETTİ

Fred West 12 cinayetle suçlandı ancak 1 Ocak 1995'te yargılanmadan önce hapishane hücresinde intihar ederek öldü. Rose West Kasım 1995'te 10 cinayetten suçlu bulundu ve asla serbest bırakılmaması tavsiyesiyle müebbet hapse mahkûm edildi. Şimdi 70'li yaşlarında ve hala hapishanede.

Cromwell Caddesi 25 numaradaki ev, 1996 yılında ürkütücü bir turistik mekana dönüşmesini önlemek amacıyla yıkılmış, yerine şu an bir patika yapıldı.