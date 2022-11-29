Uyanık garson FIFA'yı ve binlerce insanı kandırdı. Herkes onu Neymar sandı

Adı Eigon Oliveira.

Brezilyalı fanatik bir taraftar.

Rio de Jenario’da garsonluk yapıyor.

Ayrıca bir sosyal medya fenomeni, TikTok hesabınıda yarım milyondan fazla takipçisi var.

Üstelik Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın tıpa tıp aynısı.

Doha sokaklarında yürürken sürekli olarak imza dağıtıyor ve selfie çekiyor..

Oliveira dünkü Brezilya İsviçre maçında müthiş bir aldatmacaya imza attı.

‘Ben Neymar’ım” dedi ve FİFA yetkililerini, stadyumdaki güvenlik görevlilerini kandırarak sahaya elinde tuvalet çantasıyla girmeyi başardı.

Tribünlerden büyük sevgi gösterisi alan Oliveira sahaya bile indi ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Uyanık garsonun bu hareketi viral oldu. Oliveria'nın daha önce Neymar ile çekilmiş bir fotoğrafı da var.