29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Uyanık garson FIFA'yı ve binlerce insanı kandırdı. Herkes onu Neymar sandı

Uyanık garson FIFA'yı ve binlerce insanı kandırdı. Herkes onu Neymar sandı

Dün oynanan Brezilya-İsviçre maçında yaşanan olay gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:02
Takip Et

Herkes onu Neymar sandı. Uyanık garson FIFA'yı ve binlerce insanı kandırdı

Uyanık garson FIFA'yı ve binlerce insanı kandırdı. Herkes onu Neymar sandı
+
Aa
-

Adı Eigon Oliveira.

Brezilyalı fanatik bir taraftar.

Rio de Jenario’da garsonluk yapıyor.

Ayrıca bir sosyal medya fenomeni, TikTok hesabınıda yarım milyondan fazla takipçisi var.

Üstelik Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın tıpa tıp aynısı.

Doha sokaklarında yürürken sürekli olarak imza dağıtıyor ve selfie çekiyor..

Oliveira dünkü Brezilya İsviçre maçında müthiş bir aldatmacaya imza attı.

‘Ben Neymar’ım” dedi ve  FİFA yetkililerini, stadyumdaki güvenlik görevlilerini kandırarak sahaya elinde tuvalet çantasıyla girmeyi başardı.

Tribünlerden büyük sevgi gösterisi alan Oliveira sahaya bile indi ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Uyanık garsonun bu hareketi viral oldu. Oliveria'nın daha önce Neymar ile çekilmiş bir fotoğrafı da var.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
2
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
3
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
4
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.