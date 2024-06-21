Herkes oraya akın ediyor

Türkiye’de turizmde alternatif tatil seçeneği olarak neredeyse 20 sene önce başlayan villa turizmi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen zirve mekanlardan oldu. Tatilcilerin Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde villa tatili için yaptığı rezervasyonlarla doluluk oranı yüzde 90'a dayandı.

Villa Turizmi İşletmecileri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, bakanlıktan izin belgesi alan tüm villaların, bu bayramda neredeyse yüzde 90 oranında doluluk kapasitesine ulaşarak bölgenin ve villa turizminin ne kadar popüler olduğunu bir defa daha kanıtladığını söyledi.

Okurgan, tatilciler, özel havuzlu, deniz ve doğa manzaralı lüks villalarda aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli bir tatil geçirdiğini Türkiye'nin en güzel bölgelerinden olan Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgeleri, villa turizminin kalbi olduğunu söyledi.

SORUNLARA ÇÖZÜM

Yüksek doluluk oranları ve artan talebin, villa turizminin her geçen yıl büyümesini sağladığını gösterdiğini söyleyen Okurgan, villa turizminin artan popülaritesiyle beraber TURVİB olarak sektörün sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyerek 7464 sayılı kanunla alakalı aksaklıkları gidermek ve sektörün taleplerini yetkililere iletmek maksadıyla Antalya ve Muğla il kültür ve turizm müdürlükleri ile önemli toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Bu ziyaretlerde, Antalya ve Muğla bölgelerinde villa turizmi sektörünün karşılaştığı bürokratik engellerin ve yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladıklarını belirten Okurgan, toplantılarda bakanlık yetkililerinin ilgi ve dikkatle dinlemelerinden memnuniyet duyduklarını ve en kısa zamanda belgelerine kavuşamayan turistik villa tesislerinin de aralarına katılarak bölge ekonomisine güç katmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Okurgan, “Bu arada, villaların gecelik fiyatları 1+1’lerde 4 bin 750 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkıyor. 2+1 villalar ise 7 bin -14 bin lira arasında değişiyor. 8-10 kişilik villalarda da gecelik fiyatlar 9 bin 500 liradan başlayıp denize sıfır olanları 25-30 bin lirayı buluyor. Villalardaki fiyat farklılarının sebebi ise bulunduğu konum, denize mesafesi, manzarası, içerisindeki ısıtmalı havuz, sauna, tuz odası vb özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor.” Dedi.