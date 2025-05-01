Herkes Ronaldo’nun o hareketini konuşuyor! Maç sonu olay anlar

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Herkes Ronaldo’nun o hareketini konuşuyor! Maç sonu olay anlar

Asya Şampiyonlar Ligi’nde Al Nassr’ın Kawasaki Frontale'ye mağlup olarak yarı finalde elenmesi sonrası Cristiano Ronaldo’nun hareketleri olay oldu. Portekizli yıldızın hareketi sosyal medyada hızlıca gündem oldu.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki Frontale'yi konuk etti.

Karşılaşmayı 3-2 kaybederek AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Al Nassr'da maçın bitimiyle birlikte Ronaldo'nun hareketleri büyük dikkat çekti.

Sahanın ortasında kendi kendine konuşan Cristiano Ronaldo, ilginç hareketlerde bulundu.

Tribün çekimi olan video kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 38 maça çıktı. 40 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 33 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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