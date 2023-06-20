Herkes sevinçten havaya uçarken Arda Güler'in golüne bir tek onlar sevinmedi. O anlar gündem oldu

Editör: Barış Atakan

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün Galler'i konuk etti.

Samsun'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan milliler, üç puanın sahibi oldu.

Galibiyeti getiren golleri Umut Nayir ve Arda Güler kaydetti.

Bu iki oyuncumuz da milli takımdaki ilk gollerini kaydettiler.

Arda Güler'in attığı golde kameralara yansıyan bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.

GOLE SEVİNMEDİLER

Galatasaray forması giyen iki küçük çocuk, Arda Güler'in attığı gole sevinmedi.

O anlar kameralara yansırken, video sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.