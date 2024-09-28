Garipoğlu'nun mezarı açıldığında herkes şok olabilir! Emekli Polis Kurtbaba’dan çok konuşulacak 10 yıllık detay

Münevver Karabulut cinayeti üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ Türkiye'nin gündeminde. Yıllardır herkesin kafasında olan soru işaretleri mezarın açılmasıyla giderilecek. Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar etmesinin ardından öldü mü? Yaşıyor mu? Soruları herkesin aklında.

Türkiye'yi sarsan cinayetten 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

MEZARIN AÇILMASI İÇİN KARAR VERİLDİ

Başsavcılık tarafından "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderilirken, söz konusu işlemin 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirileceği açıklandı.

"Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Yaşıyor mu? sorularının yanıtını öğrenecekken, Emekli Polis Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

“MEZAR BOŞ ÇIKABİLİR”

10 yıl önceki bir detaya dikkat çekerek "Burada bir hata var" diyen Kurtbaba yıllardır mezara kimsenin gitmediğini belirterek mezarın boş bulunma ihtimalini söyledi.

Emekli Polis Cinayet Dedektifi Kurtbaba'nın Sözcü TV'de yaptığı açıklamalar şöyle;

"10 yıldır insanlar o mezarda farklı birinin olabileceğini, Cem Garipoğlu'nun ölmediğini, cezaevinden kaçırıldığını ve onun yerine başka birinin getirildiğini konuşuyor. İnsanların kafasında bir sürü soru işaretleri var. Zaten o yüzden mezar açılıyor.

"CENAZE ORADAN ALINMIŞ DA OLABİLİR"

Gerçekse bu, mezarı boş bulma ihtimalimiz de var. Bu, ihtimaller arasında. Çünkü böyle bir senaryoyu düşünürseniz o cenazenin oradan alınmış olma ihtimali de var.

"MEZARA YILLARDIR KİMSE UĞRAMIYOR"

Mezarının şu anki durumuna göre konuşuyorum bunu. Çünkü çok bakımsız. Mezarına hiç kimse gitmemiş. Yıllardan beri hiç bakılmamış bir mezar var karşımızda. Onun için böyle bir şeyle de karşılaşma ihtimalimiz var.

EPÖZDEMİR: "TÜRK HUKUK TARİHİNİN EN BÜYÜK SKANDALI OLUR"

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise yaptığı açıklamada söz konusu mezardan Cem Garipoğlu'nun çıkmaması halinde Türk hukuk tarihinin en büyük skandalı olacağını söyledi.

"HEPSİ TUTUKLANIR"

Epözdemir "Bir ihtimal şüphesiz ki var. Aksi taktirde zaten mezar açılmazdı. Eğer söz konusu mezardaki ceset Garipoğlu'na ait değilse, o dönemki ceza infaz koruma memurları, cezaevi müdürü, o dönemki adli tıp ekiplerinin tamamı tutuklanır diye düşünüyorum. Ciddi bir soruşturma yapılır ve iddianame tanzim edilir. Ancak bunu düşünmek bile istemiyorum" şeklinde konuştu.