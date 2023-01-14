Herkes Suriyelilere bakarken Antalya Rus işgalinde. Antalya'daki Türk bir babanın sessiz çığlığı

'Antalyaspor mu Rustalyaspor mu?' diye soran “demolay_jack” isimli Twitter kullanıcısı başından geçenleri anlattı.

Kızının Antalyaspor bünyesinde bulunan jimnastik takımında Rus antrenörler tarafından dışlandığını anlatan veli, Suriyeli sığınmacı konusu kadar Antalya'daki Rus nüfusunun büyük bir problem olduğunu dile getirdi.

Antalyaspor Jimnastik Kulübü'nde 7 yaşındaki kızının Rus antrenörler ve öğrenciler tarafından dışlandığını anlatan veli çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendi ifadeleriyle Antalya'da yaşanan skandal olayı demolay_jack isimli Twitter kullanıcısı olayı şöyle anlattı.

ANTALYASPOR mu RUSTALYASPOR mu siz karar verin başımızdan geçen gerçek bir olayı anlatmak istiyorum

1-Hep Suriyeli Sığınmacıları konuşuyoruz peki ya Antalya’daki Ruslar neden hiç konuşulmuyor. Antalya'daki Rusların hakimiyeti.

2-Onlar hiç dile gelmiyor ama ben bir jimnastikçi kız çocuğu velisi olarak 1 senedir yaşadığımız bu ayrımcılığı sizinle paylaşmak istiyorum.1 senedir neden sustunuz denilebilir sabır mı diyelim ne derseniz diyelim ama son yapılan olay bana bu yazıyı yazmaya zorladı

3-Kızım 2 senedir Antalyaspor minikler grubunda ve tek TÜRK. Antrenör Rus, yardımcısı Rus, onun da yardımcısı Rus, çocuklar Rus, veliler Rus.. Ders Rusça Komut Rusça Instagram’da storyler Rusça,

4-Antalyaspor minikler whatsapp grubu Rusça ama kulüp Antalyaspor. Bence adını da değiştirsinler RUSTALYASPOR yapsınlar. O kadar çok sıkıntı yaşadık ki nereden anlatmaya başlasam bilemiyorum. Jimnastik dersine yeni bir koreografi konuluyor ama benim kızım o derse alınmıyor

5-Neden? Çünkü antrenör Rus ve Türkçe bilmiyor. O yüzden kızım yine ve her zaman olduğu gibi dışlanıyor. Kendi antrenörüne sorduğumda maalesef o Türkçe bilmiyor o yüzden sizin kızınızı almadık, Ders Rusça yapılıyor diyor.

6-Bir de milli takıma gidecekmiş bu Türkçe bilmeyen Türkleri derse almayan Antrenör - TÜRK MİLLİ TAKIM! Bu arada bunu söyleyen diğer Rus aynı zamanda Milli Takım Antrenörü! Ne acı değil mi? kendisi de dersi çoğunlukla Rusça yaptığı için, umurunda değil tabi

7-Cimnastik milli takımımız kimlerin elinde. Başarı bekliyoruz. Bunlar mı getirecek bizim çocuklarımıza başarıyı? Ne kadar ırkçı bir toplum oldukları bilinirken bir de bunları milli takıma antrenör alıyorlar. Biz de çocuklarımızı emanet ediyoruz başarı bekliyoruz

8-Tamamen birbirlerini tutuyorlar, kayırıyorlar. Irkçılık yapıyorlar. Kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda Antalya Küçük Rusya savaşmadan aldık burayı diye dalgasını yapıyorlar. Bu kadar kolay mı verdik Antalya’mızı. Yazık bu topraklara dökülen şehitlerimizin kanına.

9-Yazık bizim çocuklarımıza. Bu sorunu şimdi ben jimnastikte yaşıyorsam ileride bunu her alanda yaşayacağız. Görünen köy kılavuz istemiyor maalesef. Okullarda İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan, aralarında sohbetlerine devam eden saygısız Ruslar

10-Okullarda kendi aralarında çeteleşen Rus çocukları büyüdükçe büyüyor. Ama kimsenin umurunda değil! Antalyaspor Ritmik jimnastik baş antrenörü bile kızını bu Rus mobingden kurtarmak için kendi kızını Muratpaşa Belediyespora veriyor.

11-Ben daha ne diyeyim. Neyse en azından antrenör kızı olduğu için şanslı ve kendine diğer kulüpte (Muratpaşa Belediyespor) yer buldu. Ama biz sıradan Türk veli olduğumuz için diğer kulüp Rus baskısına mı dayanamadı bilmem.

12-Önce ben de aynı durumları yaşamış bir sporcu olarak alırım dedi, 2 gün sonra ise var olan kontenjan yok oldu. Ortada bıraktı ve kızımın jimnastik hayatını bitirdi. En çok yaralayanda bu oldu. Zaten darbe hep kendi insanımızdan, Ruslar birbirlerini bu kadar kollarken,

13-biz Türkler birbirimizi sırtından vurmaya bayılıyoruz ve maalesef küçücük 1 kız çocuğunun hayallerini mahvediyoruz. Yazıklar olsun.7 yaşında bir kız çocuğunun bu kadar dışlanma bu kadar psikolojik travmayı kaldırması mümkün değil

14-Şuan kızım Ruslardan yabancılardan nefret ediyor. Rusça konuşulmasından nefret ediyor. Bu yaşta böyle duyguları edinmiş olması sizce normal mi? Kızımın jimnastik hayatı bitiyor olabilir ama en azından diğer çocuklarımıza yardımcı olmuş olurum.

23 KİŞİLİK SINIFTA TEK BİR TÜRK ÇOCUĞU YOK

Öte yandan “senGÜLche” isimli Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda 23 kişilik sınıfta tek bir Türk çocuğunun olmdaığı yazarak bir liste paylaştı.

“senGÜLche” isimli Twitter kullanıcıs “Soldaki Antalya'da özel bir okul. 23 kişilik sınıfta tek bir Türk çocuğu yok.! Sağda Rus nüfusunun yoğun olduğu Antalya’da, 7 yaşındaki kızının Rusça bilmediği için dışlandığını anlatan velinin sessiz çığlığı.. Ülkemiz yabancılara bile isteye istila ettirildi.!” ifadelerini kullandı.