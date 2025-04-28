Herkes tarihi maçı bekliyor: Trabzon’da horonlu coşku

Trabzonspor U1 19 takımı Bu akşam tarihi bir maça çıkıyor. UEFA Gençlik Ligi’nde finale yükselen bordo mavililer, dünya devi Barcelona ile karşılaşacak. Tüm Türkiye saat 19.00’da başlayacak maça kilitlendi.

Karşılaşmayı sadece Trabzonsporlu taraftarlar değil tüm Türkiye büyük heyecanla bekliyor. Tüm futbol severler Trabzonspor’un gençlerini destekliyor.

Karşılaşma başta Trabzon olmak üzere çeşitli kentlerde dev ekranlarda yayınlanacak. Karşılaşma için geri sayım sürerken Trabzon’da büyük coşku başladı. Gelen son görüntülere göre Trabzon’da vatandaşlar büyük coşkuyu horonla yaşıyor.

Trabzonspor U 19 takımı Türk futbol tarihinde ilk kez oynanan finalde ilk şampiyonluğu hedefliyor.