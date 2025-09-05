Herkes ters köşe! İşte Ghezzal'in yeni takımı

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'da da forma giyen Rachid Ghezzal, Fransa'nın Olympique Lyon'a transfer oldu.

Serbest statüde bulunan 33 yaşındaki Cezayirli futbolcu, 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı.

Lyon, altyapısından yetişen Ghezzal'in transferini "Rachid Ghezzal eve döndü" diyerek duyurdu.

Açıklamada, Ghezzal'in sportif katkısının yanı sıra genç oyuncular için de deneyim konusunda değerli bir kaynak olacağı belirtildi.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'la 25 maça çıkıp, 4 gol ve 2 asiste imza atan Ghezzal, sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmıştı.