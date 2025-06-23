Herkes ters köşe oldu! Dries Mertens geleceğiyle ilgili kararını açıkladı

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Herkes ters köşe oldu! Dries Mertens geleceğiyle ilgili kararını açıkladı

3 sezonluk Galatasaray kariyerinin ardından takıma veda eden Dries Mertens'in futbola devam edip etmeyeceği bir süredir merak konusuydu. Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu iddia edilen Belçikalı yıldız, geleceği için verdiği nihai kararı resmen açıkladı. İşte detaylar...

2022 yazında 1 yıllık bir planla geldiği Galatasaray'da 3 yıl kalan ve 3 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Dries Mertens, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı. Sezon sonunda yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararını henüz vermediğini ve eşiyle konuştuktan sonra bir karar alacaklarını belirten Belçikalı yıldız, bu durumu netleştirdi.

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DRIES MERTENS FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Dries Mertens, yeşil sahalara veda ettiğini bildirdi. Tecrübeli isim, 3 Temmuz'daki Marek Hamsik'e veda maçında emekli olacağını açıkladı.

Anderlecht ve Gent altyapısında futbola başlayan Dries Mertens daha sonra sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV, Napoli ve Galatasaray formaları giydi.

Mertens, Galatasaray ile 5, Napoli ile 3, PSV ile 2 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

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