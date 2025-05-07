Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'ye büyük müjde

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'a konuk olduğu mücadelede sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığı belirtilmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Hollandalı oyuncunun sezonu kapattığını söylemişti. Bu konu hakkında sarı-lacivertlileri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

JAYDEN OOSTERWOLDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kanarya'da Jayden Oosterwolde de antrenmanda yer aldı. Ancak devre arasında sözleşmesi dondurulan 1.89'luk savunmacı kalan haftalarda forma giyemeyecek.