Herkes ters köşe oldu! Galatasaray milli orta saha için pusuya yattı

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, transferde gaza bastı. Cimbom'un orta saha transferinde İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nun ardından yeni bir hedefe yöneldiği öğrenildi.



GALATASARAY'DAN ORKUN KÖKÇÜ'YE MARKAJ!



Gazeteci Kaya Temel'in haberine göre; Galatasaray, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün durumunu yakından takip ediyor.



Galatasaray'ın, Orkun Kökçü için harekete geçerek 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olma konusundaki fikrini öğrenmek istediği belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE PROBLEM YAŞAMIŞTI

Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynanan maçta hocası Bruno Lage ile bir tartışma yaşamıştı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Orkun Kökçü'nün kulübü Benfica ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.