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Gambiya'da bir garip olay: Herkes ülkede yayılan çocuk ölümlerinin sebebini merak ediyor

Gambiya'da en az 70 çocuk böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Hükümet, ölümlere öksürük şurubunun neden olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 15:53
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Herkes ülkede yayılan çocuk ölümlerinin sebebini merak ediyor: Gambiya'da bir garip olay

Gambiya'da bir garip olay: Herkes ülkede yayılan çocuk ölümlerinin sebebini merak ediyor
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Gambiya İlaç Kontrol Ajansı yetkilisi Tijan Jallow, yaptığı açıklamada, ajansın, her çocuğun, eğer varsa tam olarak hangi ilaçları aldığını belirlemeye çalıştığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre, çocuk ölümlerine öksürük şurubunun neden olduğunu henüz doğrulayamadıklarını belirten Jallow, "Buna ilacın neden olduğu sonucuna henüz varamadık. Çok sayıda çocuk herhangi bir tedavi olmadan öldü." dedi.

Jallow, hayatını kaybeden bazı çocukların aldıkları ilaçların da test edildiği ve ilaçların "iyi" olduğu bilgisini paylaştı.

- Olay

Gambiya'da geçen ay en az 70 çocuğun, yerel olarak satılan, parasetamol içeren şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Polis, yayımladığı ön soruşturma raporunda, çocuk ölümlerinin, Hindistan'da üretilen ve ABD merkezli bir ilaç şirketi aracılığıyla ithal edilen 4 öksürük şurubuyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.

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