Yeşilçam'ın efsane isminin son hali ortaya çıktı. Herkes videoyu şaşkınlıkla izliyor

Malkoçoğlu, Kara Murat, Almanyalı Yarim, Ölmeyen Şarkı, Çakal Avı,, Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi Pusu, Meleklerin Aşkı, Arka Sokaklar gibi 150 den fazla projede yer alan ve genellikle rahip, doktor, komiser, iş adamı gibi roller oynayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu'ndan mesaj var.

87 yaşındaki ünlü oyuncuyu bir hayranı evinde ziyaret etti ve o anları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu ''Hepinizi sevgiyle ve iyi niyetle anıyorum'' diyerek hayranlarına mesaj gönderdi

Yeşilçam'ın efsane ismi mesajında ayrıca şunları söyledi,

''Sevgili dostlarım artık bu yaşlarda hepinizi göremiyorum eskisi gibi. Beraber zevkli anlar yaşıyamıyoruz. Ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum.

Demin sevgili dostum Bilge Zobu'nun ismi geçti. Aman yarabbi dünyalar bana verilmiş gibi oldu. Onu o kadar özledim o kadar özledim ki. Yıllarca beraber çalıştık. Vasfi Rıza beyin yeğeniydi.

Bütün dostlarımı hatırlıyorum.Allah elimi ayağımı biraz büzdü, kırdı ama Allah'tan beynim çalışıyor.

Hepinizi hatırlıyorum. Sevgiyle dostlukla iyi niyetlerle anıyorum. Hoşçakalın''

Kayhan Yıldızoğlu 1976 yılında Türkiye'de Yabancı gelin diye tanınan Suna Yıldızoğlu ile evlenip 1978 yılında ayrılmıştı.

Ünlü isim ayrıca bu sene İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 7-18 Nisan'da düzenlenecek "42. İstanbul Film Festivali"nin "Sinema Onur Ödülü" nü almaya hak kazandı.. Ödülü festivalin 6 Nisan'daki açılış töreninde kendisine takdim edilecek.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 günü İstanbul, Yeşilköy’de bir yalıda dünyaya gözlerini açtı. Babası Rahmi Yıldızoğlu’dur. 1952 senesinde babası bakanlığa tayin olur ve Ankara’ya gelirler.

Bu nedenle lise eğitimini Kavaklıdere’de alır. Liseden sonra ailesinin isteği üzerine hukuk alanında eğitim görmeye başlar. Ancak üçüncü sınıfta okulu bırakır.

1957 senesinde İstanbul’da yedek subay olarak askerliğini tamamladıktan sonra İstanbul’da Döviz Komiseri oldu. Burada tanıştığı Türkan Suner ile evlendi. Bu evlilikten Deniz ve Sibel adında iki kızları dünyaya geldi. Ancak çift birkaç sene sonra boşandı. Ayrıldıktan sonra Şener Şen ile Cihangir’de bir evde üç buçuk yıl yaşadı.

Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul’a işyerinde rastladı ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun tiyatrosunda seçmelere davet edildi. Bu tiyatroda 20 sene çalıştı. İlk filmini 1966 senesinde çeken Yıldızoğlu, 150’ye yakın film ve dizilerde rol aldı. Türk filmlerinde genellikle rahipler, doktorlar, komiserler, profesörler, haydutlar ve eşkiya gibi rollerde oynadı.

1974 senesinde Suna Yıldızoğlu ile tanıştı. 1976 senesinde evlendiler. 1978 senesinde de ayrıldılar. Günümüzde İstanbul, Üsküdar, Salacak’ta bir apartman dairesinde kedisiyle tek başına sade bir hayat yaşıyor. Kendi adını taşıyan bir sanat akademisi vardır.