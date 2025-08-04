Herkes yanında taşıyor yasaklanması an meselesi! Bakan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Herkes yanında taşıyor yasaklanması an meselesi! Bakan duyurdu

Bakan Uraloğlu, "Uçuşta powerbank kullanımının yasaklanmasını tavsiye ettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğulu, hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri dönmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi" dedi.

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'KURALLARA TİTİZLİKLE UYULMASI GEREKİYOR'
Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturduğunu vurgulayarak, "Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'YASAKLANMASI YÖNÜNDE TAVSİYEDE BULUNDUK'
Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktaran Uraloğlu, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulundu.

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