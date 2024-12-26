‘Herkes yapar o yapmaz’ deniyordu... Saray danışmanı Murat Bardakçı 'Erdoğan'ı öveyim' derken...

İktidara yakınlığıyla bilinen Murat Bardakçı, Habertürk köşesindeki yazısında, Mısır’da inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Mısır’da dokuz seneden beri yapılmak istenen “Yeni İdarî Başkent” projesi hakkında bilgiler veren Bardakçı, yeni başkentin yapım masraflarının devlet bütçesinden çıkmaması için ACUD adında bir şirket kurulup oradan karşılandığını aktardı. Devlete kiralanan bir binanın da Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu ifade eden Bardakçı, Sisi’nin açılışını yaptığı Saray’ını öve öve bitiremedi.

Mısır’ın yeni Saray’ının 2 bin 300 dönümlük bir arazi içerisinde yapıldığını belirten Bardakçı, “Saray 50 bin metrekare, yani 50 dönüm genişliğinde bir bina. Haçepsut tapınağına iki tarafında arslanların bulunduğu bir yoldan gidilmesi gibi; yeni saraya da benzer şekilde, Mısır’ın güneyinden getirilen bir dikilitaşın önünde uzanan ve iki yanına arslan heykellerinin yerleştirildiği bir yoldan ulaşılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Sisi’nin sarayı eleştirenlere verdiği “Bunlar bana değil Mısırlılar’a aittir” cevabına değinen Bardakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’daki Beştepe Sarayı’na gelen eleştirilere göndermelerde bulundu.

"ARD NİYETİ BİR TARAFA BIRAKTIĞINIZ TAKDİRDE"

Bardakçı, “Türkiye’de yüz küsür seneden buyana inşa edilen ama hep 'Bu kadar masrafa ne gerek var?' diye burun kıvrılan sarayların, köprülerin, yolların ve yapıldıkları dönemde büyük görünen fakat zamanla ihtiyacı karşılamaktan âciz kalan diğer mekânların şimdi nasıl birer millî ve tarihî hatıra haline geldiklerini ard niyeti bir tarafa bıraktığınız takdirde apaçık farkeder ve tamamının şahıslara değil, millete kaldığını görürsünüz” ifadelerini kullandı.

"KÜLLİYE GECEKONDU GİBİ KALIYOR"

Bardakçı, Mısır’daki yeni saray ile ilgili filmi izledikten sonra Külliye’deki isimlere “Gözünüz saray görsün! Sadece 750 dönüm arazideki Külliye, Sisi’nin Mısır için inşa ettirdiği mekânın yanında gecekondu gibi kalıyor” diye takıldığını belirtti.