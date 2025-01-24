Herkes Yusuf’un harika performansını konuşuyor! Maça damga vurdu

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Herkes Yusuf’un harika performansını konuşuyor! Maça damga vurdu

Fenerbahçe’nin Lyon ile golsüz berabere kaldığı maçta forma giyen Yusuf Akçiçek’in performansı izleyenleri hayran bıraktı. 18 yaşındaki savunmacının performansı maça damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Lyon ile golsüz berabere kaldı. Birçok eksiği bulunan sarı-lacivertlilerde Yusuf Akçiçek karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Oldukça iyi bir performans gösteren ve maçta öne çıkan isimlerden biri olan 18 yaşındaki stoper, Fenerbahçe tribününü de harekete geçirdi.

Başarılı müdahaleleri sonrası tribündeki Fenerbahçelilerden büyük alkış alan ve taraftarları ayağa kaldıran Yusuf Akçiçek'in istatistikleri dikkat çekti.

Yusuf Akçiçek karşılaşmada 3 kez top uzaklaştırırken, 1 kez top kaptı ve pas arası yaptı. Genç savunmacı 4 kez çıktığı hava topu mücadelesinde 2 kez isabet sağladı.

54 kez topla buluşan Yusuf Akçiçek, 45 pas denemesinde 39 isabet sağladı. Yüzde 87'lik pas isabeti yakalayan Akçiçek'in 7 pas denemesinden 3'ü isabetli oldu. Lyon'un teklikeli olabileceği bir atağı rakibini durdurarak kesen Yusuf Akçiçek, mücadeleyi sarı kartla tamamladı.

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