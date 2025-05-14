Herkese sarılıp Burak Özçivit’i es geçti! O anlar sosyal medyada olay oldu

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Herkese sarılıp Burak Özçivit’i es geçti! O anlar sosyal medyada olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Savcı karakterine hayat veren Kerem Bekişoğlu’nun Burak Özçivit'e takındığı tavır sosyal medyada gündem oldu. Davette herkesle samimi bir şekilde kucaklaşan Bekişoğlu, Burak Özçivit ile yalnızca tokalaştı.

Karşılaştığı isimlerle samimi şekilde kucaklaşarak selamlaşan Kerem Bekişoğlu, kendisine doğru yönelen Burak Özçivit’e sarılmadı yalnızca tokalaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede olay oldu.

ÖZÇİVİT'E TAKINDIĞI TAVIR DİKKAT ÇEKTİ

Kuruluş Osman dizisinin başrolü olan Burak Özçivit hem özel hayatı hem lüks yaşantısı hem de zaman zaman yurt dışı ziyaretleriyle gündeme gelirken bu kez de Kerem Bekişoğlu’nun kendisine takındığı tavır ile gündeme geldi.

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Kısa süre önce Burak Özçivit'in bir videosu sosyal medya gündeminde yer aldı. Videoda herkese sarılırken Özçivit'e sarılmayan kişi dikkat çekti.

Videoda yüzü gözükmeyen kişinin bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Gazetemagazin'in haberine göre görüntülerdeki kişinin Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ve Savcı karakterine hayat veren Kerem Bekişoğlu olduğu öğrenildi.

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