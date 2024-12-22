Herkese yasak, 'Cübbeli'ye serbest: Çakarlı araçla geldiği etkinlikte 'Bizler şeriatçıyız' dedi

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Kocaeli’de gerçekleştirilen bir etkinliğe iki çakarlı araçla katılması dikkat çekti. Akıllara İçişleri Bakanlığı’nın “Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL ceza kesilecek” açıklaması geldi.

“BİZ ŞERİATÇIYIZ ARKADAŞLAR, NE İŞİMİZ VAR BU REJİMLE!"

Maşukiye Kevser Derneği, Osmanlı İlim ve Kültür Derneği, HEYDER ve Derman Derneği’nin İzmit ilçesindeki Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Cübbeli Ahmet, iki çakarlı araçla geldi. Etkinlikte 2 saat boyunca konuşan Cübbeli Ahmet’in “Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu rejimle! Gizlimiz saklımız yok. Seni de beni de boş bırakmazlar ama alenen her şeyi konuşuyoruz. MİT dinliyor, yazık istihbarata, boş masraf” ifadelerini kullanması büyük tepki çekti.

BAKAN TEKİN'E ÖVGÜLER DİZDİ

Cübbeli Ahmet etkinlikte, sık sık gerçekleştirdiği açıklamalar ve uygulamalarla eleştirilerin odağı olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de övgüler yağdırdı. Tekin son olarak, bakanlık tarafından 31 Aralık ve 2 Ocak tarihlerine sınav koyulmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

Cübbeli, Bakan Tekin için “Milli Eğitim Bakanı işini biliyor, helal olsun! Çocukların yılbaşı hazırlığına gidecek hali mi var? Allah razı olsun Bakan’dan. Bugüne kadar böyle bir akıllı Bakan görmedik” ifadelerini kullandı.