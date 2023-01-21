Ünlü filozof ve magazin felsefecisi Hakan Ural heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak çağırdı. 23 Ocak Pazartesi günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek konferansa bütün personel davet edildi.



Yorumculuk yaptığı sabah programında AKP yanlısı açıklamalarıyla gündem olan Ural, konferans vereceğinin duyurulmasının ardından gündem oldu.







Konuya ilişkin sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar:



- "Hakan Ural’ın çevreyle ilgili vereceği tek konferans; Hakan Ural gibileri çevrenizden nasıl uzaklaştırırsınız konferansı olmalı."







- "Hakan Ural Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nda 'Çevre ve Medya' konulu söyleşi yapacakmış!



Soralım;



1- Böyle bir söyleşi için hangi yetkinliğiyle neden Hakan Ural’ı seçtiniz?

2- Kendisine ne kadar ödeme yapacaksınız?

3- Ömrünü bu konulara adamış personele ayıp olmuyor mu?"







"Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği konusunda Hakan Ural’ı konuşmacı olarak çağırdı. Bu dev bilimsel hamleyle bütün dengeler değişir, hatta İklim bile değişir!"







"Hakan Ural konferans verecekmiş dünyanın sonu geldi galiba kişi Çevre Bakanlığının davetlisi merak konusu bu kişinin çevre ve medya ilişkisi konusunda donanımı ne? Bu konularda eğitim almış mı? Bakanlık bu kişilere kaldıysa yandı keten helvam!"







"Vah ülkem vah. Ortaokul 2 terk olduğunu açıklayan Hakan Ural Çevre Bakanlığı’nda konferans verecek. Bilim insanlarının dinleyici olması bekleniyor."







"İklim Değişikliği Başkanlığı beni bir sefer etkinliğe çağırdı. Ama gelip gelmediğimi kontrol dahi etmediler. Sonra gittiğime de pişman ettiler ilgisiz ve alakasızlıkla. Hakan Ural iyi tercih olmuş. Sabah programı sunucusunun çevreye dair söyleyecek çok sözü tecrübesi olmalı evet!"







"Yirmi yılın sonunda geldikleri nokta; Sahte çürük raporu almaktan hüküm giymiş Hakan Ural’a çevreyle ilgili konferans verdirmek:)"







"Hakan Ural'a para kazandırmak için konferans verdiriyorlar. Tabii daha çok iktidarı alkışlasın diye... Buraya kadar anlıyoruz da; Bakanlık buna neden 'sanatçı' diyor? Sanatın hangi dalından bu şahsiyet?"







"Bu iki resim ülkenin özeti olmuş yorumsuz!"













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