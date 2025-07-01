Herkesi ilgilendiriyor! Bu ayar yüzünden tüm verileriniz ele geçebilir!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkesi ilgilendiriyor! Bu ayar yüzünden tüm verileriniz ele geçebilir!

Evde kullandığını Wİ-Fİ özelliği dışarıda başınızı derde sokabilir. Uzmanlar, özellikle evden çıkarken Wi-Fi özelliğinin kapatılması gerektiğini vurguladı.

Akıllı telefonlar daha önce bağlanılan Wi-Fi ağlarını hafızasında tutarak, bu ağlar yeniden algılandığında otomatik olarak bağlantı kurabiliyor.

Ancak bu özellik, özellikle kamuya açık alanlardaki ağlarda önemli bir güvenlik riski doğuruyor.

Kafe, alışveriş merkezi, otogar gibi yoğun bölgelerdeki ağların güvenliği zamanla zayıflayabiliyor. Telefonların bu ağlara otomatik bağlanması halinde, kişisel bilgiler siber saldırganların hedefi haline gelebiliyor.

telefn.jpg

ENERJİ TASARRUFU İÇİN DE KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Wi-Fi bağlantısının kapatılması yalnızca güvenlik açısından değil, enerji verimliliği bakımından da avantaj sağlıyor. Sürekli çalışan Wi-Fi modülü, batarya tüketimini artırırken, cihazın uzun vadede daha fazla ısınmasına ve performans kaybına yol açabiliyor.

telefon3.jpg

YAPILMASI GEREKELER

Evden Ayrılırken Wi-Fi'yi Kapatın: Akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünden veya ekranın üst kısmındaki hızlı erişim panelinden Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu adım, dışarıdayken güvenliği zayıf ağlara otomatik bağlantı riskini ortadan kaldırır.

Kayıtlı Ağları Temizleyin: Telefonunuzda kayıtlı olan eski ve kullanılmayan Wi-Fi ağlarını silin. Bu sayede cihazınız yalnızca güvendiğiniz ağlara bağlanır ve zararlı bağlantı olasılığı azalır.

VPN Kullanın: Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken sanal özel ağ (VPN) kullanmak, internet trafiğinizi şifreleyerek bilgilerinizi koruma altına alır. VPN, verilerinizi gizleyerek olası saldırılara karşı etkili bir savunma hattı oluşturur.

Uzmanlar, bu basit önlemlerin alınması halinde siber tehditlerin büyük oranda engellenebileceğini vurguluyor.

Son Haberler
Son dakika! Doğalgaza zam geldi
Son dakika! Doğalgaza zam geldi
İstanbul'da kira uçtu dünya birinciliği geldi
İstanbul'da kira uçtu dünya birinciliği geldi
Fenerbahçe'den Asensio'ya teklif
İş ciddileşti: Fenerbahçe'den teklif
Uzman isim idrar enfeksiyonuna karşı uyardı! Bu önlemleri kulak ardı yapmayın
Uzman isim idrar enfeksiyonuna karşı uyardı! Bu önlemleri kulak ardı yapmayın
Uğur Güneş ekranlara başrol olarak dönüyor
Uğur Güneş ekranlara başrol olarak dönüyor