Cübbeli Ahmet hayat pahalılığından hikmet çıkardı. Oysa çaresizlik insanı kötü yola iter

Cüppeli Ahmet, onursal başkanı olduğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde 24 Kasım'da yaptığı ve Youtube kanalı üzerinden paylaşılan sohbetinde, ekonominin bozulmasıyla insanların içki, kumar ve zinadan da uzak durduğunu belirtip, "Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey" dedi.

Ünlü'nün o sözleri şöyle:

"Ekonominin bozuk olması günahları çok günahları engelleyici bir şey.

İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı.

Onlara da zam geliyordur herhalde.

Fahişelerin fiyatından haberim yok.

Her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor.

Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi.

Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor.

Bu manada iyi bir şey."

Cübbeli Ahmet'in sözleri tepkilere neden oldu.

Oysa sosyolojik bir gerçektir ki;

Yoksulluk, fakirlik insanı çaresizliğe ve suça iter.

Evine yiyecek ekmek götüremeyen insan kendini suçun içinde bulur.

Hırsızlık artar, kadınlar kötü yola düşer, sahtecilik tavan yapar, insanlar 5 kuruş için birbirinin canına kıyar...

Kiralar artıyor diye evlere zarar veren kiracılar, marketten bebek bezi çalmaya çalışan çaresiz anne, babalar bu gerçeğin sadece küçük birer örneğidir.