Herkesi korkutan hastalık yeniden hortladı! Acil durum ilan ettiler

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de M çiçeği (mpox) virüsü vakalarında bir haftada yüzde 63 artış yaşandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Sierra Leone'nin geçen hafta Afrika kıtasındaki doğrulanmış M çiçeği vakalarının yarısından fazlasını bildirdiğini açıkladı.



Africa CDC yetkilisi Ngashi Ngongo, Sierra Leone'nin bir haftada 384 doğrulanmış M çiçeği vakası bildirdiğini bu rakamın kıtadaki toplam vakaların yüzde 50,7'sini oluşturduğunu belirterek, Sierra Leone'nin kıtadaki M çiçeği salgınını körüklediği uyarısında bulundu.



Ülkede ocakta M çiçeği salgınını halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini hatırlatan Ngongo, "Sadece bir hafta içinde doğrulanmış vakalarda yüzde 63 artış yaşandı." dedi. Ngongo, Sierra Leone'de en büyük sorunlardan birinin yetersiz finansman olduğunu, temaslı takibi ve laboratuvar kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.



Ülkede M çiçeği tedavi merkezlerinde yalnızca 60 yatak bulunduğuna işaret eden Ngongo, "Aktif vaka sayısı 800 civarında. Bu nedenle pek çok hasta evlerinde kalmak zorunda kalıyor." diye konuştu.



Sierra Leone, 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçen ay sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki bireylere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı. Ülkede, ocak ayında 2 kişide M çiçeği virüsünün belirlenmesinin ardından ülkede "acil durum" ilan edilmiş ve sınır kapılarında gözetim arttırılmıştı.

M ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

M çiçeği virüsü, fare, sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşır. Vücutta döküntülere neden olur. Virüsün neden olduğu bu döküntülerine dokunmak, döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.



İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden olur.



Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.