Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk yarıda kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi yaşayan ve maça devam edemeyen Tammy Abraham ile ilgili açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ: 'PATOLOJİK BULGUYA RASTLANMADI'

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır.

Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir."