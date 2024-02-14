Herkesi şoke eden kehanet. 2671 yılından geldiğini iddia etti. Gelecekte neler olacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Herkesi şoke eden kehanet. 2671 yılından geldiğini iddia etti. Gelecekte neler olacağını açıkladı
2671 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun kehanetleri sosyal medyada gündem oldu.

TikTok'ta 'radianttimetraveller' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir hesabın sözleri viral oldu.

2671 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu gelecekte olacaklarla ilgili büyük kehanetlerde bulundu.

17 ŞUBAT

İddiaya göre zaman yolcusu şunları dedi:

Dikkat, evet ben gerçek bir zaman yolcusuyum, bunlar 2024'ün geri kalanında gerçekleşecek önemli olaylar. 1. Bölüm. 17 Şubat: İlk F6 kasırgası meydana geldi ve Teksas'ı vurdu. Neredeyse tüm şehri yok etti. Bu da onu insanlık tarihindeki en kötü kasırga yapıyor.

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28 MART

Antik bir eser bulunur, dokunulduğunda sizi başka bir evrene gönderir. Buna 'Pandora'nın Kutusu' denir, evrenler çok benzer veya tamamen farklı olabilir, tıpkı insanların Dorito şeklinde olması gibi" sözleri yer aldı.

Zaman yolcusunun en korkunç kehaneti ise Nisan ayındaki büyük depremi anlattığı bölüm oldu.

2 NİSAN

San Andreas fayı üzerinde Big John adı verilen 9,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bundan kısa bir süre sonra, 750 ft yüksekliğindeki bir tsunami Kaliforniya kıyı şeridini vurdu; San Francisco da dahil olmak üzere birçok büyük şehir harabeye döndü.

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Bu kehanetler sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar zaman yolcusunu topa tuttu ve inanamadıklarını söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Simpsonlar daha iyi kehanetlerde bulunuyor" yorumunu yaptı.

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