Herkesin başına gelebilir. Yanmış tencereyi pırıl pırıl yapacak temizlik yöntemi

Kaynak: Haber Merkezi
Herkesin başına gelebilir. Yanmış tencereyi pırıl pırıl yapacak temizlik yöntemi
Bu basit yöntemle yanmış tencerenizi temizlemek artık kabus olmaktan çıkacak.

Yanmış tencere temizliği, mutfakta herkesin başına gelebilecek can sıkıcı bir durumdur. Ancak endişelenmeyin, bu sorunu çözmek için etkili bir temizlik yöntemi bulunmaktadır. Yanmış tencerenizi pırıl pırıl yapacak pratik bir yöntem ile karşınızdayız.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANIYLA PRATİK ÇÖZÜM

  • Tencerenize biraz bulaşık makinesi deterjanı koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

  • Tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece dinlendirin.

  • Ertesi gün tahta kaşıkla yanık kısımlarını temizleyin.

  • Daha sonra tencereye bir su bardağı karbonat ve biraz su ilave edin.

  • Bir gece daha bekletin.

  • Ertesi gün sünger ile temizleyin.

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ÇAMAŞIR DETERJANINI DENEYİN

  • Bir miktar bulaşık deterjanı veya toz çamaşır deterjanını tencereye ekleyin.

  • Üzerini geçecek kadar su koyun ve ocakta kaynatın.

  • Tahta kaşık ile yavaş şekilde yanık kısımları kazıyın.

  • Daha sonra kaynayın suyu boşaltın.

  • Bir sünger yardımıyla tencereyi iyice temizleyin.

SİRKEYLE DOĞAL TEMİZLİK

  • Bir su bardağı sirkeyi tencereye dökün.

  • Daha sonra kapağını iyice kapatarak bir gece bekletin.

  • Ertesi gün süngerin üzerine bulaşık deterjanı ekleyin.

  • Kararan tencere diplerini güzelce sünger ile temizleyin.

Mynet'in haberine göre; Temizlik işlemini tamamladıktan sonra tencerenizi durulayarak kullanmaya hazır hale getirebilirsiniz. Artık yanmış tencere temizliği konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak, keyifle yemeklerinizi pişirebileceksiniz.

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