Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi

2023 yılının ilk aylarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik'e yaptığı ziyaret sırasında sosyal medyada fenomen olan Melek Mızrak Subaşı, dünyanın en çok izlenen dizisindeki Game of Thrones'taki karaktere benzetilmişti.
Saçları ve giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, siyaset sahnesinde adını duyuracağa benziyor.
2022 YILINDAN BERİ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR
Bilecik Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen belediye başkanı Semih Şahin, görevini vekaleten sosyal medyanın da dikkatini çeken Melek Mızrak Subaşı'na devretmişti.
BİLECİK'TEN CHP ADAYI GÖSTERİLDİ
10 Ocak tarihinde 242 il ve ilçede belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplanan CHP Parti Meclisi (PM), açıkladıkları il ve ilçe başkanlarının arasında bu kez Bilecik için Melek Mızrak Subaşı da aday olarak yer verdi.
Game of Thrones dizisinde Emilia Clarke tarafından canlandırılan Daenerys Targaryen yani Khaleesi karakterine benzetilmişti.
Subaşı'nın siyasi kaderi 31 Mart'ta şekillenecek.
Bilecik şehri, son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'yi birinci parti olarak seçmişlerdi.