Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi

Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi
Kaynak: Haber Merkezi
Platin renkli saçları ile Game of Thrones karakterlerine benzetilen Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP'den 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı gösterildi.
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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 1

2023 yılının ilk aylarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik'e yaptığı ziyaret sırasında sosyal medyada fenomen olan Melek Mızrak Subaşı, dünyanın en çok izlenen dizisindeki Game of Thrones'taki karaktere benzetilmişti.

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 2

Saçları ve giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, siyaset sahnesinde adını duyuracağa benziyor.

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 3

2022 YILINDAN BERİ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 4

Bilecik Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen belediye başkanı Semih Şahin, görevini vekaleten sosyal medyanın da dikkatini çeken Melek Mızrak Subaşı'na devretmişti.

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 5

BİLECİK'TEN CHP ADAYI GÖSTERİLDİ

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 6

10 Ocak tarihinde 242 il ve ilçede belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplanan CHP Parti Meclisi (PM), açıkladıkları il ve ilçe başkanlarının arasında bu kez Bilecik için Melek Mızrak Subaşı da aday olarak yer verdi.

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 7

Game of Thrones dizisinde Emilia Clarke tarafından canlandırılan Daenerys Targaryen yani Khaleesi karakterine benzetilmişti.

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 8

Subaşı'nın siyasi kaderi 31 Mart'ta şekillenecek.

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 9

Bilecik şehri, son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'yi birinci parti olarak seçmişlerdi.

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Herkesin dilindeki isimdi. Belediye Başkan Adayı gösterildi 10
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