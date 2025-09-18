Herkesin evindeki o ürün raflardan toplatıldı! Tüketmeyin uyarısı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da talep gören markalardan biri olan Ferma UHT içme sütü, yasal sınırların üzerinde triklabendazol kalıntısı saptanınca geri çağrıldı. Yetkililer tarafından ürünün tüketilmemesine yönelik uyarı yapıldı.

Monolith Group, 873 mililitrelik poşetlerde satışa sunulan %2,5 yağlı Ferma UHT içme sütü için acil geri çağrı yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ürünlerde farmakolojik olarak aktif ve onaylı madde olan triklabendazol kalıntısının yasal sınırı aştığı bilgisine yer verilirken,tüketicilere bu sütü kesinlikle kullanmamaları uyarısında bulundu.


PARA İADESİ YAPILACAK
Son kullanma tarihi 08.12.2025 olan sütleri satın alan müşterilerin, fiş ibraz etmeden dahi ürünü mağazalara iade ederek para iadesi alabilecekleri açıklandı. Dağıtıcı firma olarak Monolith International GmbH gösterildi.

