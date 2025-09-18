Herkesin evindeki o ürün raflardan toplatıldı! Tüketmeyin uyarısı yapıldı

Monolith Group, 873 mililitrelik poşetlerde satışa sunulan %2,5 yağlı Ferma UHT içme sütü için acil geri çağrı yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ürünlerde farmakolojik olarak aktif ve onaylı madde olan triklabendazol kalıntısının yasal sınırı aştığı bilgisine yer verilirken,tüketicilere bu sütü kesinlikle kullanmamaları uyarısında bulundu.



PARA İADESİ YAPILACAK

Son kullanma tarihi 08.12.2025 olan sütleri satın alan müşterilerin, fiş ibraz etmeden dahi ürünü mağazalara iade ederek para iadesi alabilecekleri açıklandı. Dağıtıcı firma olarak Monolith International GmbH gösterildi.

