Herkesin evine soktuğu o ürünler tüm marketlerden toplatılacak. Bakanlık harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekim ayından beri gıda denetimlerini artırdı. Gıda denetimlerinde belirlenen uygunsuz ürünler vatandaşı tedirgin ederken taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi kabardı.

Hemen her yemekte sofraya gelen gıda maddelerinde belirlenen uygunsuz madde kullanımı denetimlerde tespit edilirken Bakanlık tarafından konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Tüketicileri kandırmaya yönelik madde içeren ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Kamuoyuyla paylaşılan listede marketlerde ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan 4 zeytinyağı markasının usulsüz ürün kullandığına yer verildi.

Bakanlık talimatıyla toplatılma kararı verilen söz konusu markalar ve ürünleri şu şekilde listelendi:

SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER tarafından üretilen Ayvalık markasına ait 2 litrelik natürel sızma zeytinyağı

MALATYA PAZARI tarafından üretilen Mudanya Köy Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ tarafından üretilen Milas Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı