Herkesin gözü kulağı bu maçta! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir.
Galatasaray, dev derbide evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Derbinin ilk 11'leri belli oldu;
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi
DZEKO YEDEKLER ARASINDA
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, derbide yedek soyunacak.
Dzeko yerine Batshuayi ilk 11'de başlayacak.
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