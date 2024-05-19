Herkesin gözü kulağı bu maçta! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu

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Herkesin gözü kulağı bu maçta! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir.

Galatasaray, dev derbide evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Derbinin ilk 11'leri belli oldu;

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi

DZEKO YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, derbide yedek soyunacak.

Dzeko yerine Batshuayi ilk 11'de başlayacak.

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