Herkesin gözü önünde bankadan duvara dayalı 2.5 milyonu çaldı. Bankanın iki saat sonra haberi oldu

İstanbul Şişli’deki bir bankada filmleri aratmayan cinsten bir hırsızlık olayı yaşandı. Dün iki kişi herkesin gözü önünde 2.5 milyon lira çalarak kayılara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı noktalardan kamera kayıtları topladı. Araştırmalarda şüphelilerin Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C. (40) olduğu anlaşıldı. Artvin Sarp Sınır Kapısı’na yöneldikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için vakit kaybedilmeden harekete geçildi. Artvin’deki ekiplere bilgi verildi. İki şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Filmleri aratmayan hırsızlık olayı şöyle gelişmişti:

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Şişli’de meydana geldi. Yabancı uyruklu iki kişi müşteri gibi banka şubesine girdi.

Şüphelilerden biri müşterilerin girmesinin yasak olduğu banko bölümüne açılan kapının karşısında oturdu. Diğeri ise içeride çevreyi kolaçan etti.

Vezne çalışanlarının bankodan çıktığı sırada içeri giren bir kişi yere eğilerek, banka aracına teslim edilmek üzere paketlenmiş paraları bir poşete doldurdu.

Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi diğer müşterilerinin yanından geçerek arkadaşıyla dışarıya çıktı.

Banka çalışanları para taşıma aracı görevlileri gelince durumu fark etti. 2.5 milyon lira değerinde döviz ve TL’nin eksik olduğu anlaşıldı.

Durum polise bildirildi. Gelen ekipler görüntüleri inceledi. Paraları alan şüphelinin yüzünde tıbbi maske ve başında şapka olduğu görüldü.