Herkesin istediği yıldıza Fenerbahçe yönetimi kapıyı kapattı

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Herkesin istediği yıldıza Fenerbahçe yönetimi kapıyı kapattı

Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Tottenhamlı yıldız Yves Bissouma'nın transferini rafa kaldırdı.

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadro ile başlamak istiyor. Skriniar ve Semedo’yu bir gecede İstanbul’a getiren sarı-lacivertlilerde, orta saha transferi konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

RESMİ TEKLİF YOK, TRANSFER RAFA KALDIRILDI

TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, transfer listesinde yer alan Yves Bissouma için resmi teklif yapmama kararı aldı. Böylece Malili oyuncunun transferi kulüp tarafından askıya alındı.

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ALTERNATİF İSİMLER ÜZERİNDE DURULUYOR

Bissouma defterinin şimdilik kapanmasının ardından, sarı-lacivertliler orta saha takviyesi için listedeki diğer adaylara yöneldi. Teknik heyet ile yönetimin bu bölge için farklı isimlerle temasta olduğu öğrenildi.

28 yaşındaki Bissouma, geride kalan sezonda kulübüyle toplam 44 resmi maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli orta sahanın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

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