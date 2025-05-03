Herkesin konuştuğu o fotoğrafa yandaş kalemden çarpıcı yorum! Erdoğan’dan habersiz ziyaret sonrası…

Yandaş kalem Ahmet Hakan, AKP’li Nihat Zeybekci'nin sürpriz TÜSİAD ziyaretini değerlendirdi. Hakan, ziyaretin asıl amacının partinin büyük bir kitle partisi olma iddiasını sürdürmesine katkı sunmak olduğunun altını çizdi.

ERDOĞAN TÜSİAD'I AĞIR BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD’ın İmamoğlu tutuklanması sonrası ekonomik etkenlerini işaret ederek eleştirmesine sert tepki göstermişti. Erdoğan, TÜİSAD için “Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz” şeklinde ağır bir tepki gelmişti.

AKP’DEN TÜSİAD’A SÜPRİZ ZİYARET GELMİŞTİ

Erdoğan’ın tepkisinin ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ın kollarına polis girerek gözaltına alınması sonrası adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltılar sonrası dün ilk kez Erdoğan’ın haber olmadan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci sürpriz bir şekilde TÜSİAD’ı ziyaret etmişti.

Zeybekçi ziyaret sonrası “İş dünyası temsilcisine yurtdışı yasağı doğru değil. Biz mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi. AK Parti olarak kimseyle küs olmayız, olamayız” sözleri dikkat çekmişti.

HAKAN: PARTİSİNİN BÜYÜK BİR KİTLE PARTİSİ OLMA İDDİASINI SÜRDÜRMESİNE KATKI SUNMAK

Yandaş kalem Ahmet Hakan, Zeybekçi’nin ziyaretini köşe yazısında yorumladı. Hakan, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin bu yaklaşımında TÜSİAD'ı aklama yok. Sanırım Zeybekçi'nin amacı, partisinin büyük bir kitle partisi olma iddiasını sürdürmesine katkı sunmak. Çünkü büyük kitle partileri... İhtilafları kan davasına dönüştürmezler. Esaslı tartışmalar yaşasalar da diyalog kapısını sımsıkı kapatmazlar. Küs kalmak gibi bir lüksleri yoktur” dedi.