Herkesin merak ettiği sorunun yanıtını açıkladı! 12 askerimiz şehit oldu…

Metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit olmuştu. “ihmal yok” diye MSB açıklama yaparken, tarama çalışması önce köpeklerin ilk girdiği ve olumsuzluğun rastlanmadığı belirtildi. Ancak köpeğin metan gazından etkilenmemesi soru işaretlerini getirmişti. Herkesin merak ettiği soruyu yanıtlayan, Türkiye Taşkömürü Kurumu eski Genel Müdür Yardımcısı, Maden Mühendisi Dursun Akyürek, “Köpek boyu seviyesinde gaz olmayabilir. Köpeğin koku hassasiyeti vardır ancak karbonmonoksit kokusuz gazdır” ifadelerini kullandı.

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanda bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalan askerlerden 12 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Ancak akıllarda ‘ihmal var mıydı?’ sorusu gelmeye başlamıştı. MSB ise olaya ilişkin, tahkikat başlattığını belirtirken, “İstisnai, öngörülemez ve olağandışı bir durum” olarak belirtmişti.

MSB: İHMAL YOK

Son MSB açıklamasında ise tahkikatın sonuçlandığı ihmalin olmadığını vurgulandı. Mağaraya ilk olarak keşif olarak köpeklerin girdiği belirtirken, olumsuz bir durumun yaşanmadığı aktarıldı. Mağarada köpeklerin metan gazından etkilenmemesi ise akıllara soru işareti getirmişti.

AKYÜREK: KÖPEK BOYU SEVİYESİNDE GAZ OLMAYABİLİR

Ünlü yazar Saygı Öztürk, Türkiye Taşkömürü Kurumu eski Genel Müdür Yardımcısı, Maden Mühendisi Dursun Akyürek’e bu soruyu yöneltti. Akyürek ise ‘köpek boyu seviyesi’ detayına ayak basarak şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığın açıklamasında, 12 şehit verildiği olayda köpeğe bir şey olmaması sonrası girildiği belirtiliyor. Zehirlenmeye neden olan karbonmonoksit gazı havadan hafiftir. Köpek boyu seviyesinde gaz olmayabilir. Köpeğin koku hassasiyeti vardır ancak karbonmonoksit kokusuz gazdır. Gaz dedektörü takılmadan kapalı boşluklara girilmez. Girilecekse ferdi oksijen maskesi ile girilir. O yüzden, Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamaları mantıki ve bilimsel değildir. İhmal ve tedbirsizlik vardır. Bu facia öngörülmez olay asla değildir.”