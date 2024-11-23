Herkesin mutfağında bulunan doğal kalp ilaçları uzman görüşlerinden ortaya çıktı!

Sağlıklı bir kalp için tıbbi müdahaleler ve ilaçlar kadar, beslenme de büyük bir öneme sahip olmasıyla dikkat çekti.

Günlük yaşamda sıkça kullandığımız bazı doğal besinler, kalp sağlığını destekleyici etkileriyle gündeme geldi.

İşte herkesin mutfağında bulunan ve kalp sağlığına iyi gelen doğal besinler...

1. Sarımsak:

Sarımsak, antik çağlardan beri tıbbi amaçlarla kullanılan bir besindir. Modern bilim, sarımsağın kan basıncını düşürücü ve kolesterol seviyelerini dengeleyici etkilerini doğruladı.

Kardiyolog Dr. Ayşe Demir, "Sarımsak, kalp sağlığı için önemli bir bileşendir. İçerdiği allicin maddesi, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürür ve damar tıkanıklığını önler" dedi.

2020 yılında yapılan bir araştırmada, sarımsak tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini %10-15 oranında düşürdüğü bulundu.

2. Zeytinyağı:

Zeytinyağı, özellikle Akdeniz diyetinin temel taşlarından biridir ve kalp sağlığına olan faydalarıyla bilinir.

Zeytinyağı, içeriğindeki sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde damarları korur ve iltihaplanmayı azaltır.

Diyetisyen Dr. Mehmet Yılmaz, "Zeytinyağı, tekli doymamış yağlar açısından zengindir ve kalp sağlığına katkıda bulunur. Günde 2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek, kalp hastalıkları riskini azaltabilir" açıklamasını yaptı.

3. Ceviz:

Ceviz, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir besindir ve kalp sağlığına olumlu etkileri vardır. 2019 yılında yapılan bir araştırmada, düzenli ceviz tüketiminin kalp krizi riskini %30 oranında azalttığı bulunmuştur. Kardiyolog Dr. Canan Kaya, "Ceviz, damar sağlığını koruyan ve iltihaplanmayı azaltan antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri içerir. Günde bir avuç ceviz tüketmek, kalp sağlığını destekler" diyor.

4. Yeşil Çay:

Yeşil çay, antioksidanlar açısından zengin bir içecektir ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalar, yeşil çayın kan basıncını düşürdüğünü ve damar sağlığını koruduğunu göstermektedir. Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Kılıç, "Yeşil çay, içeriğindeki kateşinler sayesinde kalp sağlığını destekler. Günde 2-3 fincan yeşil çay tüketimi, kalp hastalıkları riskini azaltabilir" diye belirtiyor.

5. Yulaf:

Yulaf, beta-glukan adı verilen çözünebilir lif açısından zengindir ve kolesterol seviyelerini düşürücü etkisi var.

2018 yılında yapılan bir araştırmada, yulaf tüketiminin toplam kolesterolü %5-10 oranında azalttığı bulundu.

Uzm. Dr. Ahmet Özen, zeytin yağının kalp damar sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, günlük diyetin bir parçası olarak tüketilmesini önerdi.

Diyetisyen Dr. Elif Demir, "Yulaf, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur. Güne yulaf ezmesiyle başlamak, kalp hastalıkları riskini azaltabilir" ifadelerini kullandı.

Günlük beslenme alışkanlıklarımıza dahil edebileceğimiz bu doğal besinler, kalp sağlığını desteklemekte ve kalp hastalıkları riskini azaltmada etkili olabilmekte.

Sarımsak, zeytinyağı, ceviz, yeşil çay ve yulaf gibi besinlerin düzenli tüketimi, sağlıklı bir kalp için önemli bir adım. Ancak, herhangi bir besin takviyesi veya diyet değişikliği yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışmak önemli.

Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmada, düzenli sarımsak tüketiminin kalp hastalığı riskini %20 oranında azalttığı belirtildi.