Herkesin sorduğu soruyu en tepedeki isim yanıtladı: Instagram bizi dinliyor mu?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının çatı şirketi Meta, Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarıyla milyonlara hizmet sunuyor. Elbette bu uygulamalara güven konusunda da endişeler her zaman var.

En popüler mesajlaşma uygulamasında WhatsApp başı çekerken, geçtiğimiz yıllarda gizlilik sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kişi uygulamaya olan güvenini kaybetti.

Öte yandan tüm bu uygulamaların çatı şirketi Meta’nın, Facebook ve Instagram ile kullanıcıları dinleyip reklamlar için kullandığı öne sürülüyordu. Şirket bu iddiaları reddederken, son olarak Instagram CEO’u Adam Mosseri de işleyişi, paylaştığı bir video ile anlattı.

Instagram CEO’su Mosseri, kısa süre önce kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Meta'nın reklam hedeflemesi için kullanıcıların mikrofonlarını gizlice izlediği yönündeki söylentileri kamuoyuna açıkladı.

Mosseri, şirketin hiçbir zaman kullanıcıların mikrofonunu açarak konuşmalarını kaydetmediğini, reklam hedeflemede buna gerek olmadığını vurguladı.

Instagram CEO'su bu konuda birçok kişiyle konuştuğunu, hatta kendi eşinin bile “Meta insanları dinliyor mu?” sorusunu yönelttiğini söyledi. Kullanıcıların reklam hedeflemedeki isabet oranına şaşırdığını aktaran Mosseri, “Bazen sadece bir ürün hakkında düşünmüş oluyorlar ama ilgili reklamı görünce sanki akılları okunuyormuş gibi hissediyorlar” dedi.

YAPAY ZEKA KULLANILACAK

İlginçtir ki, Mosseri bu söylentilere açıklık getirirken Meta, yapay zekâ ürünleri üzerinden toplanan kullanıcı etkileşim verilerini kullanarak kendi sosyal medya uygulamalarında daha hassas reklam hedeflemesi yapacağını duyurdu. Başka bir deyişle, içerik elde etmek ve kişiye özel öneriler üretmek için geçmişte ses kayıtlarına ihtiyaç duyulmadığı gibi, artık yapay zekâ destekli büyük veri sayesinde gelecekte mikrofon dinlemesine de gerek kalmayacak.