Herkül’ün asası yok oldu: 2 bin yıllık tarihi mirasa darbe! Bu vandallığa kim dur diyecek?

İznik’in Hisardere köyü yolu Deliktaş mevkiinde, 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kayaya işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce zarar gördü.

İddialara göre, heykelin sağ elindeki gücü simgeleyen asanın uç kısmı yok edildi. Ayrıca, Herkül kabartmasının bulunduğu eski taş ocağı alanı, daha önce dökülen zeytin çorağı nedeniyle bataklığa dönüştü.

Cıngırt Kalesi’nde tarihi keşif! Kazılar yeniden başladı: Gizemli Tüneller gün yüzüne çıktı

Milattan sonra 3. yüzyılda taş ocağındaki kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde Herakles olarak bilinen Herkül’ün, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’nin oğlu olduğuna inanılıyor. O dönemde heykel ve kabartmaların insanları kötülüklerden koruduğu düşünülüyordu.

Kabartmada, Herkül’ün sağ elinde gücü temsil eden asa, sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan yer alıyor. Bu figür, Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde ise Herkül olarak anılıyor.

"KORUMA ALTINA ALINMASINI RİCA EDİYORUM"

Herkül’ü ziyaret eden İpek Özge Gedik, “İstanbul’dan İznik’e geldim ve tarihimizi yakından takip ediyorum. İznik’in tarihini de araştırıyorum. Arkadaşlarımın önerisi ve yaptığım araştırmalarla buraya geldim. Ancak Herkül heykelinin bazı bölümlerinin çalındığını ve tahrip edildiğini gördüm. Yetkililerden bu Herkül heykelinin koruma altına alınmasını rica ediyorum” dedi.

5 asırlık Uşak halısı, 30 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi!