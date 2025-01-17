Herrera, Boca Juniors tarihine geçen imzayı attı

Boca Juniors, 17 Ocak 2025 tarihinde Ander Herrera'nın transferini resmen duyurdu. İspanyol futbolcu, kulübe katılarak modern dönemin ilk İspanyol oyuncusu olmayı başardı. Kulüpteki kariyerine başlamadan önce Buenos Aires'e sabah saatlerinde gelen Herrera, burada sağlık kontrolünden geçti ve Athletic Bilbao ile sözleşmesini feshederek, resmi olarak Boca Juniors'a imza attı. Herrera, Boca Juniors ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalarken, kulübün opsiyonlu olarak 2026 yılına kadar sözleşmesini uzatabileceği belirtildi.

ANDER HERRERA'NIN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Ander Herrera'nın Boca Juniors'taki ilk resmi maçını 26 Ocak 2025 tarihinde oynanacak olan Arjantin Profesyonel Ligi'ndeki Argentinos Juniors karşısında yapması bekleniyor. Ancak, kulübün Copa Argentina'da karşılaşacağı Argentinos Juniors'un daha önceki maçında Herrera'nın sahada olması beklenmiyor.

Boca Juniors'a katılmasının ardından Herrera, Buenos Aires'teki Ezeiza Havalimanı'nda çok sayıda medya mensubu tarafından karşılandı. Boca Juniors başkanı Juan Román Riquelme'nin yönetiminde, kulübün tarihine adını yazdırmaya hazırlanan Herrera'nın, yeni kulübüyle geçireceği sezon Arjantin futbolu açısından büyük bir merak konusu.

BOCA JUNİORS’A KATILAN İLK İSPANYOL

Ander Herrera, Boca Juniors'a katılan ilk İspanyol oyuncu oldu. Ancak, kulüp tarihinde İspanya doğumlu diğer futbolcular da yer almıştı. Bunlar arasında 1930'larda Arico Suárez, 1960'larda Julio Alas ve Pablo Trobbiani sayılabilir. Suárez, Arjantin'in ünlü kulübüne ilk kez İspanya'dan katılan oyuncu olarak tarihe geçmişti. Julio Alas, 1960'larda, Pablo Trobbiani ise 1986 Dünya Kupası şampiyonu Marcelo Trobbiani'nin oğlu olarak kulübe katıldı.

¿Cómo no te vamos a querer, Ander? La Bombonera te espera ???? pic.twitter.com/duvmvGN6MF — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 17, 2025

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Ander Herrera'nın transferi, Boca Juniors için sadece kulüp tarihi açısından değil, aynı zamanda kulübün uluslararası markası ve geleceği açısından da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. İspanyol futbolcu, kendisinden önce kulübe katılan Arjantinli futbolcularla birlikte, Boca Juniors'un gücünü uluslararası alanda daha da artırmayı hedefliyor.