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Rusya'nın ilhak ettiği Herson kentindeki siviller tahliye ediliyor

Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson kentinde yaşayan sivillerin, "saldırı tehlikesine" karşı tahliye edilmeye başladığı bildirildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:59
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Herson kentindeki siviller tahliye ediliyor

Rusya'nın ilhak ettiği Herson kentindeki siviller tahliye ediliyor
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Rus basınındaki haberlere göre, Rus ordusunun kontrolündeki Herson kentinde yaşayan sivillerin, "saldırı tehlikesi bulunduğu" gerekçesiyle Dnipro Nehri'nin sol kıyısına tahliyesi başladı.

Herson bölgesine bağlı Oleşki ve Gola Pristan şehirlerine getirilen sivillerin, bazılarının Rusya'nın Rostov, Krasnodar, Stavropol bölgesi ve ilhak edilen Kırım'a taşınacağı aktarıldı.

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, 50 ila 60 bin kişinin tahliye edileceğini ve bu sürecin kademeli şekilde yaklaşık bir hafta süreceğini kaydetti.

Bölgede, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı savunma önlemlerinin alınmaya başladığı bilgisi de paylaşıldı.

Vladimir Saldo, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik "büyük" çaplı saldırı düzenleyeceğini ve bu nedenle Herson kentindeki Berislavkiy, Belozorskiy, Snigirevkiy ve Aleksandrovskiy ilçelerinde yaşayan sivillerin Dnipro Nehri'nin sol kıyısına geçirileceğini belirterek, "Bu karar, saldırıların püskürtülebilmesi için büyük ölçekli savunma tahkimatlarının oluşturulmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de, yasaları da 5 Ekim'de imzalamıştı. (AA)

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