Hertha Berlin sürpriz yaptı

Hertha, 1. FC Heidenheim karşısında sürpriz bir zafer elde ederek DFB-Pokal'da çeyrek finale yükseldi. Maçın sonucunda, Berlin ekibi Heidenheim'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren Hertha, güçlü bir oyun sergileyerek rakiplerine üstünlük sağladı.

Maçın 16. dakikasında Derry Scherhant, Hertha'nın öne geçmesini sağladı. Berlin ekibi, bu golle birlikte rakibine baskı kurmaya devam etti ancak ilk yarıda birçok fırsatı değerlendiremedi. Heidenheim, ilk devrede sadece bir kez şut çekebilmişti.

İkinci yarının başında, Heidenheim'dan Denis Thomalla, Hertha'nın kalesini zorladı ancak topu üstten auta gönderdi. Hertha, bu fırsattan sonra oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. 74. dakikada eski Bayern oyuncusu Michael Cuisance, takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Hertha'nın çeyrek finale yükselme umudunu daha da güçlendirdi.

Maçın son dakikalarında Stefan Schimmer, Heidenheim adına bir gol atarak durumu 2-1 yaptı. Ancak bu gol, Heidenheim'ın maçı çevirmesine yetmedi. Heidenheim'ın teknik direktörü Frank Schmidt'in yaptığı sekiz oyuncu değişikliği, takımın performansını olumsuz etkiledi.