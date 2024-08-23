Hesabı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bir porsiyonun fiyatı 3200 lira

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hesabı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bir porsiyonun fiyatı 3200 lira

Böyle fahiş fiyat ne görüldü ne duyuldu...Bodrum’da bir restoranda yemek yiyen vatandaş bir porsiyon 3 bin 200 lira ödedi. Kuver dışında servis ücretide alınırken, toplam ödenen para ise 12 bin 800 lira oldu.

Bodrum'da fiyatlar uçuk ötesi iddialarına yanıt gibi fiyat. Bir kokoreçe vatandaş 3 Bin 200 lira ücret ödedi. O vatandaş ödediği parayı, sosyal medyada paylaştı, tepkiler gecikmedi.

Gümüşlük'teki bir restoranda yemek yiyen vatandaş, hesabı isteyince, dondu kaldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaş fişe baktığında,marketlerde 35-40 liraya satılan şalgama 1000 TL, bir porsiyon midyenin 1500 TL,1 porsiyon mantının 1200 TL ve 1 porsiyon kokorecin 3200 TL olduğunu gördü.

HEM KUVER HEM DE SERVİS ÜCRETİ ALINDI

Restorandaki fiyatlar tam anlamıyla fahişti. Aslında sadece fiyatlar da fahiş değildi. Masanın üzerinde bulunan servise dahil edilmiş tüm malzemeler için alınan kuver ücreti dışında servis ücreti de vardı.

Müşteri aynı hizmet için iki kez ücret yazılan hesap için bir şey söylemeden restoranda ayrıldı. Vatandaş toplamda ödediği hesabın ise 12 Bin 880 lira olduğ görüldü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI FİYATLARA TEPKİSİZ KALAMADI

Fiyatları gören sosyal medya kullanıcıları sipariş fişini görünce kayıtsız kalamayarak tepki gösterdi: ‘Yok artık’ diye...

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