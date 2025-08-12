Hesabınızdaki parayı hemen çekin! Binlerce kullanıcıya acil uyarı

Türkiye’de dijital cüzdan alanında öne çıkan markalarından biri olan Papara’nın en güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Popy Para, tüm hizmetlerini durdurdu.

Kararın ardından şirketten bu ani duruma ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Uygulama üzerinden kullanıcılara gönderilen bildirimde, cüzdanlarında bulunan bakiyelerin en kısa sürede çekilmesine yönelik bir uyarı yapıldı.

Yaklaşık birkaç yıldır faaliyet gösteren ve özellikle harcamalara sunduğu cashback (geri ödeme) avantajı bilinilirlik kazanan Popy Para, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir bakım çalışması başlatacağının da sinyalini vermişti. Ancak bugün, ani bir hamle ile hizmetlerinin tamamen sonlandırıldığı açıklandı.



Popy Para internet sitesinde ise halen şu eski mesaj yer alıyor:



"PopyPara cüzdan hizmetimizde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Mobil uygulama üzerinden bugün üyelere yönelik gönderilen bildirimde bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili üyelerimiz,

12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için destek@popypara.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz."