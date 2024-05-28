Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı

Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında meydana geldi.
İş yerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden ayrılmak isteyince iş yeri sahibiyle aralarında gerginlik çıktı.
Gerginliği tartışmaya dönmesiyle birlikte saldırgan üzerinde bulunan tabancayı çıkararak rast gele ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirilirken şans eseri olayda yaralanan olmadı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.
Olay sonrası şüphelinin kaçma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.