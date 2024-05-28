Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı

Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı
Kaynak: DHA

Zeytinburnu’nda bulunan bir büfede yemek yiyen müşteri hesap ödemek istemeyince çıkan tartışma sonrası üzerindeki silahla dükkanı taradı.

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Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı 1

Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında meydana geldi.

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Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı 2

İş yerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden ayrılmak isteyince iş yeri sahibiyle aralarında gerginlik çıktı.

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Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı 3

Gerginliği tartışmaya dönmesiyle birlikte saldırgan üzerinde bulunan tabancayı çıkararak rast gele ateş ederek kaçtı.

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Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı 4

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirilirken şans eseri olayda yaralanan olmadı.

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Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı 5

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.

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Hesap ödemek istemeyen müşteri dükkana kurşun yağdırdı 6

Olay sonrası şüphelinin kaçma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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