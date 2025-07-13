Hesaplar yumruklarla ödendi! Ücrete itiraz ettiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

Marmaris’te eğlence mekanında hesap kavgası çıktı. 4 turist ile çalışanlar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga meydan savaşını aratmadı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 2 Haziran saat 23.30 sıralarında Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Çalışanlarla 2'si kadın 4 turist arasında "hesap" yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada dün paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili çalışanlardan M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hesaplar yumruklarla ödendi! Turistlere şok oldu

Hesaplar yumruklarla ödendi! Turistlere şok oldu

Hesaplar yumruklarla ödendi! Turistlere şok oldu

Hesaplar yumruklarla ödendi! Turistlere şok oldu

Hesaplar yumruklarla ödendi! Turistlere şok oldu

Hesaplar yumruklarla ödendi! Turistlere şok oldu

Son Haberler
Dev şirket konkordato ilan etti! 7 gün süre verildi
Dev şirket konkordato ilan etti! 7 gün süre verildi
Bayburt yaz sıcaklarını yaşıyor
Bayburt yaz sıcaklarını yaşıyor
Kokarca ile mücadeleye kükürt ve samuray arı müdahalesi
Kokarca ile mücadeleye kükürt ve samuray arı müdahalesi
Hesaplar yumruklarla ödendi! Ücrete itiraz ettiler
Hesaplar yumruklarla ödendi! Ücrete itiraz ettiler
MHP'de açılım isyanı! İstifalar başladı
MHP'de açılım isyanı! İstifalar başladı