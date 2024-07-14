Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak

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Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak

PTT'nin kredi kampanyası en çok emeklileri sevindirecek. İşte kredi almak için gerekli şartlar...

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