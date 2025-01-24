Hesaplara bugün yatacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli sandığı maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı. 4C Emekli Sandığı emeklileri ile vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların da zam farkı ödemesi bugün gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkı ödemesinin tarihleri açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı

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