Hesaplara yatırıldı kontrol edin. Bakanlıktan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çiftçilerin hesaplarına 88 Milyon 368 bin lira destekleme ödemesinin hesaplara yatırıldığı açıklandı.

Bakanlığın paylaşımında destekleme ödemelerinin detayları belirtildi.

Hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 68 milyon 299 bin lira olduğu belirtilen Tarım ve Orman Bakanlığı paylaşımında, sertifikalı tohum üretim desteği için 9 milyon 5 bin 132 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 3 milyon 743 bin 963 bin lira, mazot ve gübre desteği için 3 milyon 237 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 145 bin 80 lira, manda ve malak desteği için 937 bin lira olmak üzere toplam 88 milyon 368 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle