Hesaplarına binlerce TL yatacak. Tek sefere mahsus

Düzenleme: Kaynak: ogretmenmeb
Hesaplarına binlerce TL yatacak. Tek sefere mahsus

Öğretmenlere bu ayda tek seferliğine 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.

Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin maaşlarına enflasyon farkı düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda, öğretmenlere Temmuz ayında tek seferlik olarak 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak. Öğretmenlerin yeni maaş farkları belirlendi.

ÖĞRETMENLER DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alan öğretmenler, bu ay içinde yapılacak 14 günlük maaş farkı ödemelerini bekliyorlar.

Tüm ödemelerin Temmuz sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yeni göreve başlayan bir öğretmenin 3.014 TL, Başöğretmenlerin ise 4.055 TL ödeme alacağı iddia edildi.

Öte yandan MEB’in de Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılan %19,31 zam ile birlikte, bu ay 14 günlük maaş farkının da hesaplara yatırılacağını duyurduğu ileri sürüldü.

Günlük maaş farkları şöyle:

9/1 derece öğretmen maaş farkı 3.081 TL,

8/1 derece öğretmen maaş farkı 3.162 TL,

7/1 derece öğretmen maaş farkı 3.176 TL,

6/1 derece öğretmen maaş farkı 3.189 TL,

5/1 derece öğretmen maaş farkı 3.203 TL,

4/1 derece öğretmen maaş farkı 3.284 TL,

3/1 derece öğretmen maaş farkı 3.297 TL,

2/1 derece öğretmen maaş farkı 3.365 TL,

1/4 derece öğretmen maaş farkı 3.419 TL olacak.

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